В Госдуме просят проверить законность продажи на маркетплейсах продукции Roshen
Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю и депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев просит проверить законность продажи на маркетплейсах конфет украинской компании Roshen, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Несмотря на запреты Роспотребнадзора и со стороны Правительства РФ. В карточках товаров указано, что производство находится в Казахстане. Но на фото-отзывах видно — они сделаны на Украине»,— пишет господин Гусев.
По его словам, сладости могут быть опасны для здоровья. Дмитрий Гусев отмечает, что в составе конфет может быть бензопирен — токсичное вещество, запрещенное к продаже в России. По данным Роспотребнадзора, в 2013 году ввоз конфет этой фирмы в РФ был запрещен из-за обнаружения опасных веществ.
Депутат обратился к маркетплейсам, в Роспотребнадзор и Ассоциацию компаний интернет-торговли. Глава партии призывает проверить законность и безопасность продаваемых сладостей и при подтверждении фактов удалить товар с онлайн-витрины.
«Также необходимо разработать единую политику, которая предотвратит в будущем продажу украинских товаров в России. Надеюсь на быструю реакцию со стороны платформ и ведомства»,— написал господин Гусев.