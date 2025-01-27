В Госдуме просят проверить законность продажи на маркетплейсах продукции Roshen

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю и депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев просит проверить законность продажи на маркетплейсах конфет украинской компании Roshen, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Несмотря на запреты Роспотребнадзора и со стороны Правительства РФ. В карточках товаров указано, что производство находится в Казахстане. Но на фото-отзывах видно — они сделаны на Украине»,— пишет господин Гусев.

По его словам, сладости могут быть опасны для здоровья. Дмитрий Гусев отмечает, что в составе конфет может быть бензопирен — токсичное вещество, запрещенное к продаже в России. По данным Роспотребнадзора, в 2013 году ввоз конфет этой фирмы в РФ был запрещен из-за обнаружения опасных веществ.

Депутат обратился к маркетплейсам, в Роспотребнадзор и Ассоциацию компаний интернет-торговли. Глава партии призывает проверить законность и безопасность продаваемых сладостей и при подтверждении фактов удалить товар с онлайн-витрины.

«Также необходимо разработать единую политику, которая предотвратит в будущем продажу украинских товаров в России. Надеюсь на быструю реакцию со стороны платформ и ведомства»,— написал господин Гусев.

Татьяна Ручкина