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В Ростовской области запретили въезд фур с загрязненным песком с Кубани

В Ростовской области не допустили на полигон 20 фур с загрязненным мазутом песком, которые прибыли из Краснодарского края после аварии танкеров в Черном море. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По словам главы региона, решение о запрете ввоза загрязненного песка согласовали с замминистра природных ресурсов и экологии России Максимом Корольковым. Ранее на территорию области успели завезти 3% от общего объема песка, который планировали доставить. Грунт переработают при условии предоставления компанией «Южный город» безопасных экологических методов.

Надзорные органы продолжают проверку производственных мощностей на полигоне в Усть-Донецке, где мазут используют как топливо для утилизации других отходов. Въезд фур с песком на полигоны региона остается закрытым.

Анна Гречко

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