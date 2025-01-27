В Сочи планируют наладить производство российских бананов

В Сочи намереваются заменить часть импорта бананов из Эквадора, наладив производство российских плодов. Первый урожай прогнозируют в конце 2025-го или начале 2026 года, сообщает радио «Ъ FM».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Инициаторы проекта отметили, что климат Краснодарского края подходит для выращивания тропического растения, но массовое производство пока остается под вопросом.

Выращивание бананов в Сочи организуют при помощи тепличных технологий. Глава Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов подчеркнул, что опыт выращивания тропических культур в регионе уже существует. По словам специалиста, затраты на производство сравнимы с тепличным выращиванием овощей.

Вместе с тем эксперты заявляют, что российский банан станет нишевым продуктом. Генеральный директор ИА FruitNews Ирина Козий подчеркивает, что из-за низкой урожайности и длительного периода созревания стоимость отечественного плода будет значительно выше импортного, что может сделать его менее конкурентоспособным.

В 2024 году объем поставок бананов в Россию составил около 1,5 млн тонн. Объем импорта в Краснодарский край достиг 224 тонн, что в 14 раз больше показателей 2023 года.