Вокзалы не потянули роботов

ОАО «РЖД» отказалось от идеи внедрения роботов-носильщиков на вокзалах Петербурга и Москвы, выяснил «Ъ-СПб». Предложения на разработку автоматизированных устройств для перемещения багажа холдинг собирал в 2024 году. Эксперты полагают, что отказ компании тестировать технологию может быть связан не столько с уровнем предлагаемого на рынке продукта, сколько с обеспечением надлежащей инфраструктуры для его работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость переноса ручной клади и багажа от вагона поезда в пределах Московского и Ладожского вокзала в Петербурге, а также Киевского, Белорусского, Ярославского и Курского вокзалов в Москве составляет 440 рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Стоимость переноса ручной клади и багажа от вагона поезда в пределах Московского и Ладожского вокзала в Петербурге, а также Киевского, Белорусского, Ярославского и Курского вокзалов в Москве составляет 440 рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно проекту, робот-носильщик должен перевозить багаж пассажира, ориентируясь на идущего перед ним человека с помощью датчиков и технологии компьютерного зрения. Тележка должна выдерживать вес до 30 кг, автономно подзаряжаться и возвращаться на точку базирования.

По задумке холдинга, внедрение технологии позволит удешевить услугу по перемещению багажа и сделать ее быстрее в случае, если вес и объем клади слишком велик. Пассажиры смогут самостоятельно вызывать робота, оплачивая его работу в мобильном приложении. Предполагалось, что на первом этапе на вокзалах Петербурга и Москвы будет внедрено около 50 роботов.

Предпочтение среди финалистов планировалось отдать проекту, который находится на конечной стадии реализации или хотя бы имеет прототип. Всего на конкурс было подано шесть заявок.

Как пояснили «Ъ-СПб» в пресс-службе РЖД, рассмотрев, поступившие предложения, специалисты компании пришли к выводу, что внедрение подобных решений с учетом их уровня развития в настоящее время преждевременно. Однако в холдинге не исключают, что будут рассматривать их использование в будущем.

Какие компании направили заявки на участие в конкурсе и как внедрение роботов-носильщиков повлияет на ценообразование услуги, в РЖД не ответили.

По состоянию на январь стоимость переноса ручной клади и багажа от вагона поезда в пределах Московского и Ладожского вокзала в Петербурге, а также Киевского, Белорусского, Ярославского и Курского вокзалов в Москве составляет 440 рублей. Переместить вещи между Ярославским, Ленинградским и Казанским вокзалами обойдется в 750 рублей, следует из прайса на сайте холдинга.

В конце декабря прошлого года тестировать доставку багажа с помощью беспилотных колесных роботов-роверов разработки московской компании «Дронсхаб групп» начал петербургский аэропорт Пулково.

На пилотном этапе устройства «Пиранья» будут перевозить негабаритный багаж. В перспективе планируется, что роботы возьмут на себя функции навигации и будут помогать пассажирам ориентироваться в терминале. В рамках тестирования ровером управляет оператор, который с помощью интерфейса может работать одновременно с несколькими платформами, получая в режиме реального времени информацию о маршрутах, выполняемых задачах, телеметрию и видеопоток с бортовых камер каждого робота. Через полгода устройство начнет работать полностью автономно.

Генеральный директор компании «Дронсхаб групп» Максим Томских рассказал «Ъ-СПб», что компания не принимала участия в конкурсе РЖД, но готова предложить госхолдингу решения в рамках проработки проекта.

По его словам, в техзадании конкурса есть некоторые требования, которые могут быть реализованы только отечественными компаниями, так как у зарубежных решений нет возможности изменения конструктива, легкой ремонтопригодности и тем более доступа в закрытую часть программного обеспечения.

«Чтобы правильно все запрограммировать, реализовать техническое решение под требуемые задачи, нужно иметь возможность глубокой модернизации роботов. А это можно достичь только при использовании отечественных устройств, потому что китайские изделия не дают возможности ни изменений функционала, ни доработки конструктива, ни даже порой толком адекватного управления»,— говорит Максим Томских.

Исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Ольга Мудрова считает, что отказ РЖД от идеи внедрения роботов-носильщиков может быть связан не столько с уровнем предлагаемого на рынке технологического продукта, сколько с обеспечением для его работы надлежащей инфраструктуры.

Эксперт уточняет, что сейчас не все железнодорожные вокзалы позволяют свободно перемещаться таким автономным устройствам, поэтому на текущий момент внедрение могло быть остановлено еще и потому, что переоборудование требует дополнительных вложений со стороны холдинга. Также, по словам эксперта, нехватка кадров в этой категории (носильщики.— “Ъ”) на сегодняшний день не является критичной.

Владимир Колодчук