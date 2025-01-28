«Утешение» выставили на торги

ГБУК ЛО «Музейное агентство» выставило на продажу усадьбу «Утешение» в Кингисеппском районе Ленобласти: аукцион с начальной ценой 4 тыс. рублей опубликовали на сайте системы ГИС «Торги». Особняк в стиле английской готики, который раньше принадлежал полковнику лейб-гвардии Семеновского полка Ивану Альбрехту, пытаются восстановить не в первый раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом в стиле английской готики с заостренной вверх крышей расположили на берегу небольшого озера, окруженного парком, оранжереями и садом

Фото: ГИС Торги Дом в стиле английской готики с заостренной вверх крышей расположили на берегу небольшого озера, окруженного парком, оранжереями и садом

Фото: ГИС Торги

Земельный участок поместья «Утешение», размер которого составляет 43,5 тыс. кв. м, находится в Фалилеевском сельском поселении, следует из предлагаемого контракта купли-продажи в карточке торгов. Кроме главного дома в стиле английской готики площадью 500 кв. м в лот входят хозяйственный корпус площадью 109 кв. м и здание «Каретный сарай», площадь которого достигает почти 200 кв. м.

Английская готика — архитектурный стиль, который был широко распространен до середины XVII века, в России популярность обрел несколько позднее. Характерные черты направления — стрельчатые окна, витражи, реберные своды и аркбутаны, которые использовались для расширения пространства и создания необычных световых эффектов внутри помещений.

Состояние объектов специалистами оценивается как неудовлетворительное. Однако за последние 25 лет здесь восстановили крышу и полностью остеклили главное здание. Впрочем, основной проблемой поместья остается провалившийся на первом этаже пол и отсутствие теплоснабжения и проводки, которые уничтожили вандалы после отъезда последнего арендодателя.

Выставляемый лот является объектом культурного наследия и раньше принадлежал князю Александру Меньшикову, а потом по решению императрицы Анны Иоанновны перешел частично во владение полковника лейб-гвардии Семеновского полка Ивана Альбрехта. В 1805 году семейство выкупило участок полностью и построило усадьбу «Утешение».

Вообще чаще всего готику можно увидеть в церковных ансамблях, но также она возможна и при жилой застройке. Примерами зданий в стиле английской готики в Петербурге могут стать Дом городских учреждений на Садовой улице, 55–57, особняк А. Ф. Кельха на улице Чайковского, 28, и лютеранская кирха Святого Михаила на Васильевском острове.

Дом в стиле английской готики с заостренной вверх крышей расположили на берегу небольшого озера, окруженного парком, оранжереями и садом. Название для особняка выбрали неслучайно: незадолго до переезда Альбрехты потеряли наследника Александра, а вскоре невестку среднего сына Карла. Владельцы верили, что благодаря необычному имени родового гнезда им удастся найти покой и уединение. В родовом гнезде они прожили до революции 1917 года, после чего его национализировали и преобразовали в больницу.

В середине 1970-х годов медучреждение отдали под гериатрическое отделение ЦРБ Кингисеппского района, где лечение получали пенсионеры и больные радикулитом. Через десять лет здание постепенно опустело и стационар перестал работать из-за недостатка финансирования. Петербуржцы вернулись в «Утешение» только в начале нулевых годов. В 2002 году ООО «Веста» арендовало поместье для восстановления.

Компания хотела, как сообщили в комитете по культуре Ленобласти, после ремонта открыть здесь пансионат — этого так и не произошло. В 2015 году, согласно карточке дела, в Кингисеппский городской суд Ленобласти обратился комитет по культуре Ленобласти с протоколом о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ). Очередная проверка правительства региона показала, что арендодатель не реставрирует усадьбу, а только периодически протапливает здание и косит траву на участке. Иск вернули почти сразу из-за недостаточного количества доказательств.

Далее с предприятием начал судиться комитет по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» из-за задолженности по арендной плате. Всего, как следует из данных СПАРК, с «Весты» взыскали по договору примерно 269,94 тыс. рублей, а пени достигли 178 тыс. рублей. В 2019 году договор окончательно расторгли. Теперь поместье ищет новых хозяев. Подать заявку на участие в торгах можно до 23 февраля, а итоги подведут на два дня позже этой даты.

Стефания Барченкова