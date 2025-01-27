Строительству посодействуют комплексно

Минстрой разработал пакет мер для поддержки застройщиков, с документом ознакомился Forbes. По данным издания, план ведомства сейчас обсуждается с другими органами власти. В частности, профильное министерство предлагает отложить запрет на субсидируемую ипотеку от застройщика, например, когда по кредиту первое время действует низкий ежемесячный платеж. Иначе спрос на жилье в этом году может упасть на 65%. Другая инициатива — отсрочить уплату части налога на прибыль в 2025 году при условии, что девелопер направит прибыль на завершение строительных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Эти меры действительно поддержат отрасль, считает основатель компании «Бест-Новострой» и аналитической платформы bnMAP.pro Ирина Доброхотова: «Следовало бы озаботиться мерами поддержки заранее, потому что о существенном падении спроса, которое мы с вами видели, об отмене льготной ипотеки застройщики говорили задолго до конца первого полугодия 2024-го. Отрасль существовала в подвешенном состоянии, а потом еще сообщили, что с 1 января введен ипотечный стандарт, который исключил субсидированную ипотеку из правого поля.

Фактически большинству наших покупателей доступна только рыночная ипотека под 30%. Это очень тяжелая нагрузка, и только минимальная доля покупателей может себе позволить выплаты в 200 тыс. руб. и более. Отсрочка введения запрета поддержит спрос. Такая ипотека востребована, потому что, как показал опыт, покупатель готов переплатить в итоге за квартиру, но хочет, чтобы у него был посильный ежемесячный платеж.

При текущих условиях части компаний сэкономленная прибыль поможет достроить корпуса, не допустить остановок строительства. Девелоперы же сейчас переносят запуски новых проектов. Мы видим, что многие корпуса должны были стартовать в 2025 году, но все переносятся на 2026-й. И важно, что это должна быть не прямая выплата от государства, а именно поддержка существующего строительства».

Минстрой также предлагает ввести залоговый механизм для покупки квартиры в рассрочку в строящемся доме. Разделение суммы на несколько частей стало популярным после того, как ставки по ипотеке стали заградительными. По данным риелторской компании «Этажи», в начале 2024 года доля таких сделок не превышала 20%, а к ноябрю выросла до 40%.

Большинство мер, которые предложил Минстрой, могут быть полезны отрасли, однако отсрочка запрета на ипотеку от застройщика, наоборот, навредит рынку, отметил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев: «Целый ряд мер позволит несколько смягчить проблемы, которые в отрасли нарастают, как снежный ком, но какие-то вопросы я бы как эксперт точно не поддержал. Однозначно бы не поддержал тему, связанную с субсидированием ипотечной ставки со стороны застройщиков, потому что именно это создает риски появления на рынке пузыря, связанного с завышением цен реализации квартир.

Все, что связано с попыткой изменить ипотечный стандарт, который был разработан Центробанком, только укрепит риски в этой сфере.

Развитие системы жилищных накоплений не будет ни панацеей, ни каким-то реальным решением, потому что на сегодня этот инструмент мало конкурентоспособен по отношению к ипотеке. Пока ставки по депозитам высокие возможность либо забрать деньги оперативно с депозитного счета с потерями в банке, либо отсутствие такой возможности у человека, который положил эти денежные средства в банк именно на накопительный счет,— это совершенно разные вещи. С моей точки зрения, открытые рыночные механизмы лучше каких-то закрытых систем».

Кроме того, Минстрой предлагает на год отсрочить введение макропруденциальных лимитов по ипотеке, а также отложить ограничения по займам для застройщиков, которые входят в группы компаний с высоким уровнем долговой нагрузки.

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Елена Иванова