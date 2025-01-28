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«Европа» — да!

«Ъ-СПб» вспоминает историю легендарного «Гранд Отеля»

В 1875 году в Санкт-Петербурге, в европейском городе, открылась европейская гостиница — Hotel d’Europe. За 150-летнюю историю в ее номерах останавливались мировые звезды, а ее персонал обслуживал королевских гостей. Интерьеры отеля привлекали и привлекают кинематографистов. Гостиница менялась вслед за страной: пережила революцию, войну, перестройку, но сохранилась и, кажется, несмотря на обстоятельства, сохранила свой статус и величие. История «Гранд Отеля» — это миниатюрная иллюстрация истории Петербурга и всей России.

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