«Европа» — да!

В 1875 году в Санкт-Петербурге, в европейском городе, открылась европейская гостиница — Hotel d’Europe. За 150-летнюю историю в ее номерах останавливались мировые звезды, а ее персонал обслуживал королевских гостей. Интерьеры отеля привлекали и привлекают кинематографистов. Гостиница менялась вслед за страной: пережила революцию, войну, перестройку, но сохранилась и, кажется, несмотря на обстоятельства, сохранила свой статус и величие. История «Гранд Отеля» — это миниатюрная иллюстрация истории Петербурга и всей России.