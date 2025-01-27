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Заместителей воронежского министра ЖКХ отправили под домашний арест

Суд заключил под домашний арест заместителей министра ЖКХ Воронежской области Елену Евсюкову и Наталию Толчееву. Как сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда, мера пресечения будет действовать до 22 марта.

Чиновниц подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии регионального управления МВД, в 2022 году по их требованию были сфальсифицированы результаты исследования объемов мусора в нескольких населенных пунктах. На основании недостоверных данных чиновники приняли нормативы и тарифы на утилизацию отходов, которые были отменены судом. В МВД считают, что факт фальсификации исследования свидетельствует о том, что потраченные на исследование бюджетные 9,3 млн руб. были похищены.

Чиновницы вину не признают. Следствие ходатайствовало о заключении женщин под стражу, а их защитники выступали против. Перед избранием меры пресечения Елена Евсюкова сказала, что ничего не украла ни у государства, ни у граждан. Наталия Толчеева отметила, что во время исполнения исследования вообще не занимала текущую должность.

Сергей Толмачев, Воронеж

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