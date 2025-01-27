«Мусорным» регоператором в двух зонах Алтайского края может стать госпредприятие

В Алтайском крае может быть создана государственная компания, которая получит статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в двух зонах — Рубцовской и Каменской. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев на совещании с главами муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

«По закону, без конкурса статус регоператора может быть присвоен минстроем Алтайского края государственным и муниципальным предприятиям, имеющим лицензию на транспортирование ТКО. Сейчас прорабатывается вариант создания при поддержке правительства Алтайского края такой организации»,— говорится в пресс-релизе министерства по итогам совещания.

Необходимость появления нового «мусорного» регоператора появилась в связи предстоящим прекращением работы в этом статусе ООО «Автотранс». Это произойдет 11 февраля. Как писал «Ъ-Сибирь», власти разорвали с компанией соглашение осенью 2024 года, поскольку та не предоставила «безотзывную банковскую гарантию, которую регоператор обязан ежегодно направлять в министерство в качестве обеспечения исполнения обязательств по оказанию коммунальной услуги». Конкурс в декабре на право стать новым регоператором не состоялся из-за отсутствия заявок.

Согласно региональной схеме обращения с ТКО, Алтайский край разделен на семь зон. Рубцовск является третьим по численности населения городом региона, Камень-на-Оби занимает шестое место.

Валерий Лавский