Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд Новосибирска арестовал второго бизнесмена по делу о хищениях в ДНР и ЛНР

По ходатайству следствия заключен под стражу новосибирский предприниматель Эдуард Солдатенков, обвиняемый в мошенничестве при восстановлении новых регионов РФ. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда. Эдуард Солдатенков стал вторым фигурантом дела: в пятницу этот же суд отправил в СИЗО коммерсанта Алексея Мананкина.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В материалах, которые приводит суд, указывается, что Эдуард Солдатенков совместно с гендиректором ООО «ВНР» Алексеем Мананкиным, обманув учредителей компании, якобы похитили свыше 102 млн руб. Эти деньги были выделены из федерального бюджета для восстановления освобожденных территорий в зоне проведения СВО. Помимо мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Эдуарду Солдатенкову вменяется статья УК об отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, он легализовал более 21,7 млн руб., проведя финансовые операции.

В основу уголовного дела легли материалы новосибирского управления ФСБ России.

Илья Николаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...