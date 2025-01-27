Суд Новосибирска арестовал второго бизнесмена по делу о хищениях в ДНР и ЛНР

По ходатайству следствия заключен под стражу новосибирский предприниматель Эдуард Солдатенков, обвиняемый в мошенничестве при восстановлении новых регионов РФ. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда. Эдуард Солдатенков стал вторым фигурантом дела: в пятницу этот же суд отправил в СИЗО коммерсанта Алексея Мананкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В материалах, которые приводит суд, указывается, что Эдуард Солдатенков совместно с гендиректором ООО «ВНР» Алексеем Мананкиным, обманув учредителей компании, якобы похитили свыше 102 млн руб. Эти деньги были выделены из федерального бюджета для восстановления освобожденных территорий в зоне проведения СВО. Помимо мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Эдуарду Солдатенкову вменяется статья УК об отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, он легализовал более 21,7 млн руб., проведя финансовые операции.

В основу уголовного дела легли материалы новосибирского управления ФСБ России.

Илья Николаев