Главные новости к утру 27 января

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок, следует из предварительных данных Центризбиркома республики. За него проголосовало 86,82% белорусов.

Шведская прокуратура начала расследование по факту возможной диверсии после повреждения оптоволоконного кабеля связи между Швецией и Латвией в Балтийском море. Судно, подозреваемое в инциденте, было задержано, сообщило шведское ведомство.

Палестинское движение «Хамас» освободит трех израильских заложников, в том числе военнослужащую Арбель Йехуд, до пятницы, 31 января, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. По его словам, еще трех заложников движение отпустит в субботу, 1 февраля.

Как выяснил «Ъ», «Россети» (MOEX: FEES) предлагают выделить Сибирский федеральный округ в единую тарифную зону, а полномочия по формированию тарифов на передачу электроэнергии в этой зоне передать на федеральный уровень. Предполагается, что это поможет решить проблему накопления долгов у дочерней «Россети Сибирь».

В Белом доме сообщили, что режим прекращения огня между Ливаном и Израилем был продлен до 18 февраля. В заявлении также указывается, что власти Ливана, Израиля и США намерены начать переговоры о возвращении ливанских заключенных, захваченных после 7 октября 2023 года.

По данным опрошенных «Ъ» экспертов, в 2024 году было проведено сделок пре-IPO (последнего перед выходом на биржу раунда инвестиций в компании) более чем на 4,3 млрд руб. При этом, по ожиданиям экспертов, в этом году их может быть уже на 10,5–14 млрд руб., будет сформирована база для дальнейшего еще более быстрого роста.

Правительство Колумбии согласилось принимать депортационные рейсы из США с нелегальными колумбийскими мигрантами, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.Она уточнила, что объявленные ранее президентом США Дональдом Трампом санкции и пошлины не вступят в силу, если Богота продолжит прием рейсов.