Белый дом: Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы из США

Правительство Колумбии согласилось принимать депортационные рейсы из США с нелегальными колумбийскими мигрантами, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Она уточнила, что объявленные ранее президентом США Дональдом Трампом санкции и пошлины не вступят в силу, если Богота продолжит прием рейсов. Ее слова приводит Associated Press.

При этом госпожа Ливитт отметила, что визовые санкции в отношении колумбийских чиновников сохранятся, пока первый самолет с высланными мигрантами не приземлится. На таких же условиях будет происходить усиленный таможенный досмотр колумбийских товаров, поставляемых в США.

Президент Колумбии Густаво Петро накануне, 26 января, запретил двум самолетам США, перевозящим депортированных колумбийцев, садиться на территории страны. В ответ Дональд Трамп заявил, что необходимо ввести 25-процентные пошлины на товары из Колумбии, а через неделю поднять их до 50%.

После слов американского президента Густаво Петро объявил, что отправит свой самолет, чтобы забрать депортированных колумбийцев из США. После этого он заявил о введении ответных пошлин в 25% на товары, импортируемые из США.

О том, как Дональд Трамп готовился к массовой депортации нелегалов,— в материале «Ъ» «США укажут иммигрантам на дверь».