Стройматериалы начали остывать

По итогам 2024 года удорожание строительных материалов составило, по разным оценкам, от 15 до 25%. При этом по итогам последних четырех лет цены выросли на 70%. Впрочем, участники рынка говорят, что к концу года рост остановился и цены даже немного сократились: в Петербурге в среднем на 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фоне общего подорожания материалов арматурная сталь в прошлом году подешевела на 10–12%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На фоне общего подорожания материалов арматурная сталь в прошлом году подешевела на 10–12%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости «КВС», говорит, что по итогам 2024 года стоимость строительных материалов выросла на 20–25% в зависимости от категории материалов. «Сильнее всего подорожали бетон, цемент, сухие смеси. Были материалы, которые и подешевели: металл, арматура. Стоимость тонны в начале 2024 года составляла 65 тыс. рублей, сейчас — 55 тыс. рублей»,— говорит она. Также, по ее словам, в третьем квартале росла стоимость инертных материалов.

Николай Дорофеев, операционный директор группы «Аквилон» в Санкт-Петербурге и Ленобласти, полагает, что за 2024 год стоимость основных строительных материалов в среднем увеличилась на 15–25% по сравнению с 2023 годом. «Сильнее всего выросли цементный раствор и песок, в чуть меньшей степени это коснулось керамического кирпича»,— отмечает он. Эксперт добавляет, что арматурная сталь дешевела, по его оценке, на 10–12%. «Доля импортных стройматериалов почти не изменилась и по-прежнему составляет несколько процентов от общего объема закупок»,— указывает господин Дорофеев.

Александр Бойцов, вице-президент по производству группы RBI, склонен считать, что рост все же был не таким заметным. По его данным, в среднем по рынку за год строительные материалы подорожали на 8–13%. «Причем основной рост пришелся на первую половину года. Сейчас заметнее всего растут бетонные смеси, теплоизоляционные, гидроизоляционные материалы»,— перечисляет он.

Эксперт также говорит о том, что доля импортных стройматериалов не меняется. «Можно сказать, что мы справились с проблемой замещения таких материалов, где-то удается найти хорошие российские варианты, где-то — сменить производителя, работающего в той стране, с которой проблем с логистикой нет, где-то — найти иные логистические пути. Самыми сложными в замене оказались лифты, но сейчас мы находим качественный выбор с поставкой из России, Китая и Турции»,— делится господин Бойцов.

Станислав Григоренко, директор по тендерам и закупкам компании «Главстрой Санкт-Петербург», говорит: «Использование при строительстве импортных материалов во многом зависит от классности проекта. Так, в сегменте недвижимости масс-маркета доля импорта снизилась и стремится к минимальным значениям: по данным Минпромторга России, в прошлом году этот показатель достигал 4%. В нашей компании мы в основном используем российские стройматериалы, однако есть небольшое количество комплектующих иностранного производства».

Кадры впереди

Стоит отметить, добавляет господин Бойцов, что стоимость строительных материалов в этом году отстает от растущего фонда оплаты труда. «Уровень безработицы на исторически низком уровне: около 2,4% при нормальном уровне в 5%. В 2024 году произошел существенный рост зарплат как инженерно-технических работников, так и отдельных рабочих специальностей, например, бетонщиков, арматурщиков, бригадиров: их доходы выросли более чем на 30%. В итоге мы прогнозируем рост себестоимости строительства на 12,5%»,— рассуждает господин Бойцов.

Директор по закупкам ГК «А101» Елена Леликова подсчитала, что за последние четыре года строительные материалы выросли в цене в среднем на 70%, а к пику «высокого сезона» в строительстве среднее удорожание приблизится к 90%. «В целом за этот период стоимость стройматериалов росла разными темпами: от 15% на инженерное оборудование до 70% на нерудные материалы и утеплитель. В 2024 году наиболее сильно выросли цены на нерудные материалы, в особенности на песок. Их рост составил около 20%, и обратного тренда не фиксируется даже сейчас, в период завершения высокого строительного сезона»,— рассказывает госпожа Леликова.

По ее словам, особенно ярко рост цен был выражен летом 2024 года, когда очередной прирост цен на стройматериалы составил примерно 15%. «Стоит отметить, что в этом году он был выражен сильнее, чем обычно, ведь, помимо традиционного высокого строительного сезона, на спрос повлияла необходимость восстанавливать пострадавшие весной от паводков регионы. Все это сокращает объем предложения, что и провоцирует рост цен»,— думает она.

По словам госпожи Леликовой, цены на импортные материалы остались на уровне конца 2023 — начала 2024 года: сказались колебания курса валют и сложности валютных переводов.

На этом фоне девелоперы заговорили о росте издержек. «Растет себестоимость строительства, проценты по проектному финансированию продолжают ползти вверх, дорожают земельные участки, уровень зарплат рабочей силы также повышается. При этом дорожают стройматериалы, особенно если говорить об импортозамещении»,— подчеркивает Яна Вирченко, коммерческий директор ГК «Полис».

«На конечной стоимости жилья рост цен на стройматериалы отразился не так сильно. Например, за последние четыре года в Москве, включая ТиНАО, цены на жилье выросли лишь на 40%, а в Петербурге и Ленинградской области за последний год прирост составил всего 9 и 2,7% соответственно»,— замечает госпожа Леликова.

По ее словам, в конце года цены на многие другие ключевые товарные группы не только перестали расти, но даже незначительно снизились: не более чем на 5% на московском рынке и не более чем на 2% — на петербургском. «Во-первых, во время завершения основных строительных работ исчез дефицит на самые востребованные позиции. Во-вторых, конъюнктура сейчас такова, что на фоне сокращения спроса многие девелоперы не стали выводить на рынок большие объемы новых предложений»,— объясняет госпожа Леликова.

Не только ипотека

Производители стройматериалов отмечают, что рынок стал остывать еще до отмены льготной ипотеки. Владимир Марков, генеральный директор ППК «Технониколь», рассказывает: «2024 год начался довольно активно. Спрос на основные категории строительных материалов был иногда даже выше значений аналогичного периода прошлого года. По выручке мы в 1,5 раза опережали показатели первого квартала 2023 года. Рост был не только в финансовых показателях, но и в натуральных величинах. Так, например, ПВХ-мембраны в первом квартале 2024 года показывали рост в 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, схожие значения у каменной ваты, мастики. Со второй половины года темпы начали замедляться, причем еще до отмены льготной ипотеки. Это была своего рода инерционная активность, которая перешла от 2023 года в 2024-й. С весны 2024 года рынок стал постепенно остывать. Первые признаки появились еще в марте, то есть до отмены льготной ипотеки. Это связано с общей усталостью рынка, который продолжительное время оставался на подъеме. Традиционно после сильного всплеска наступает либо падение, либо плато. Поэтому винить только отмену льготной ипотеки в падении спроса не совсем верно. По себе мы заметили, что в момент отмены льготного кредитования рост продаж у нас составил 13%, в августе показатель роста был 1%, а в сентябре поднялся до 5%. Волнообразные колебания как раз подчеркивают нестабильность спроса, мы объясняем это усталостью. Мы понимаем, что в ближайший год явно не стоит ожидать удешевления стоимости кредитных средств. Рынки будут сжиматься, нагрузка на бизнес расти, но вместе с этим продолжится и рост заработных плат. А для России характерен такой феномен: как только у населения растет доходная часть, оно вкладывает средства в строительство и ремонт дач, загородных домов».

Максим Тарасов, директор по продажам компании «Роквул», добавляет: «В 2024 году мы впервые почувствовали сезонность: летом произошел рост цен на строительные материалы, а в третьем и четвертом кварталах наблюдалось падение. В основном цена снизилась на продукцию сегмента DIY, что связано с активностью ЦБ РФ и высокими ставками, которые привели к снижению покупательной способности. К концу строительного сезона многие дефицитные продукты стали более доступны, что вызвало определенную стабилизацию цен».

Господин Тарасов также полагает, что рост себестоимости строительства зачастую был сопряжен с дефицитом рабочей силы и ростом заработных плат, нежели со стоимостью строительных материалов. «Можно сказать, что 2024 год был более предсказуем для строительной отрасли, чем предыдущие годы, так как произошла стабилизации и укрепился процесс импортозамещения. Плюс начали использовать конструктивы и материалы, которые менее подвержены колебанию цен и меньше зависят от импорта, а следовательно, дают более предсказуемый расчет в течение года. В третьем и четвертом кварталах мы впервые за долгое время увидели, что предложение на рынке стройматериалов превысило спрос. Это вызвало определенное снижение цен практически по всему перечню продукции. Что касается импортных стройматериалов, то из дружественных стран привозят товары, которые нельзя произвести в России. В остальном же степень локализации строительных материалов достигла высоких показателей»,— заключает эксперт.

Кирилл Орлов