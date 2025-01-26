Сбербанк откроет мэрии Курска кредитную линию на 500 млн рублей

Подряд на открытие мэрии Курска кредитной линии с лимитом в 500 млн руб. выиграло ПАО «Сбербанк». Компания была единственным участника аукциона, она не стала снижать начальную стоимость контракта в 144,9 млн руб. Он подписан, сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Срок действия кредитной линии — год. Процентная ставка должна быть фиксированной и не может превышать 28,98% годовых.

Согласно материалам закупки, мэрия решила открыть кредитную линию для финансирования дефицита бюджета и покрытия долговых обязательств.

В декабре бюджет Курска на 2025 год приняли с дефицитом в 700 млн руб.

Алина Морозова