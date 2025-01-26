В Воронежской области выявили 424 новых случая ВИЧ в 2024 году

За прошлый год у жителей Воронежской области выявили 424 новых случая ВИЧ-инфекции, в 2023-м — 503. Заболеваемость на 100 тыс. населения снизилась с 22 до 18,7, то есть на 15,7 %. Об этом сообщил областной центр профилактики и борьбы со СПИД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Большая часть выявленных случаев приходится на мужчин (63,1%). В возрастной структуре преобладают лица 41–50 лет (37,5%) и 31–40 лет (31,8%). Еще в 11,8% случаях ВИЧ диагностировали у воронежцев в возрасте 21–30 лет, менее чем в 1% — 18–20 лет. Среди подростков не обнаружили ни одного инфицированного.

Причинами заражения в 77,1% стали незащищенные половые контакты с инфицированным партнером или человеком, ВИЧ-статус которого неизвестен. В 22,2% — инъекционное применение «психоактивных средств».

Представители центра отметили, что в прошлом году охват обследованиями на ВИЧ был увеличен до 38,6% населения области.

В конце года аналитики проекта «Если быть точным» отнесли Воронежскую область к регионам страны со средней выраженностью проблемы вируса иммунодефицита человека. По данным на конец 2023 года, на учете состояли 5 259 местных жителей, 75,5% из них получали лечение. Смертность составляла 3,4 на 100 тыс. населения.

Подробнее о заболеваемости ВИЧ в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова