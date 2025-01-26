В Татарстане 1,2 тыс. раз запретили сделки без личного участия собственника

В 2024 году в Татарстане в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли почти 1,2 тыс. записей о невозможности совершения регистрационных действий без личного участия собственника. Об этом рассказали в пресс-службе Росреестра республики.

Запрещающая запись в ЕГРН помогает защитить собственников недвижимости от мошенников.

Подать заявление о запрете сделок без личного участия можно в личном кабинете на сайте Росреестра, портале Госуслуг или в МФЦ. Запрещающую запись можно составить на любой объект недвижимости, на который зарегистрированы права в ЕГРН. Если у объекта имущества несколько собственников, то ограничение можно наложить только на свою долю.

Диана Соловьёва