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Планировавший взорвать администрацию в Алтайском крае обжаловал приговор

Апелляционный военный суд (Московская область) рассмотрит жалобу в защиту Василия Вотановского, осужденного на 21 год по делу о подготовке теракта в алтайском городе Рубцовске. Судебное заседание назначено на 5 февраля, следует из картотеки суда.

Приговор по этому делу 2-й Восточный окружной военный суд вынес осенью прошлого года. Жителю Челябинской области Василию Вотановскому он назначили 21 год лишения свободы. Первые 4 года он будет находиться в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 300 тыс. руб.

По версии следствия, Василий Вотановский, покинувший страну после объявления частичной мобилизации, по заданию украинской террористической организации приехал на Алтай, чтобы провести разведку на местном заводе и взорвать мэрию Рубцовска. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые изъяли в арендованной злоумышленником квартире компоненты бомбы и взрывчатку мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Василию Вотановскому предъявили обвинение в покушении на теракт (ст. 30 и ст. 205 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ), прохождении обучения для террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ и ст. 223.1). Подследственный заявил, что раскаивается и для искупления вины даже готов рыть окопы на полях спецоперации.

Илья Николаев

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