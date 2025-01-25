Главные новости за 25 января. Кубань, Крым, Адыгея

Ученые университета «Сириус» обнаружили разрушение мазута во взятых в Анапе пробах песка в рамках тестирования технологии бактериальной очистки грунтов от нефтепродуктов.

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев провел в Анапе совещание, в котором приняли участие глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

В станице Успенской Белоглинского района Краснодарского края ночью в субботу, 25 января, произошло смертельное ДТП. Около 1:30 подросток за рулем отечественного автомобиля столкнулся в другим автомобилем.

В анапском хуторе Воскресенском просеяли порядка 8,3 тыс. тонн замазученного песка.

Специалисты Морской спасательной службы досрочно завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера «Волгонефть-239», который сел на мель после аварии в Керченском проливе.

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора провело отбор проб водных биоресурсов в акватории Черного моря. Мероприятие состоялось 22 января в рамках оценки возможного загрязнения нефтепродуктами и проверки пищевой безопасности объектов промысла.

Температурные аномалии с отклонением от нормы на 4–12 градусов зафиксированы в южных и центральных регионах европейской части России. На юге европейской части России также ожидаются значительные осадки. В Краснодарском крае пройдут дожди, мокрый снег, а в горных районах выпадет снег.

Днем в субботу, 25 января, в станице Старокорсунской в Краснодаре произошло ДТП с участием грузовика и трех автомобилей. Большегруз в результате аварии врезался в «Чайхану».