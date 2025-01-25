В Анапе прошло заседание правительственной комиссии по ликвидации ЧС

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев провел в Анапе совещание, в котором приняли участие глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и глава Росприроднадзора Светлана Радионова. На заседании присутствовал также губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По словам господина Савельева, работы по ликвидации последствий аварии в Керченском проливе ведутся в соответствии с межведомственным планом, позитивная динамика отмечается как на суше, так и на море.

Министр природных ресурсов Александр Козлов заявил, что к летнему сезону пляжи должны быть полностью очищены от мазута. Загрязненный грунт вывозится на временные площадки, а для восстановления пляжей планируется использование 840 тыс. кубометров песка из ближайших месторождений. Проектно-сметная документация на проведение работ уже готовится.

Вениамин Кондратьев заявил, что ситуация в районе Анапы и Темрюкского района стабилизировалась: на берег выбрасываются лишь мелкие фракции мазута. В очистке пляжей задействованы 3,5 тыс. человек. Работа ведется круглосуточно, а распределение усилий координируется ежедневно.

Вячеслав Рыжков