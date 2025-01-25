Подросток на ВАЗ 2106 устроил смертельное ДТП в станице Успенской

В станице Успенской Белоглинского района Краснодарского края ночью в субботу, 25 января, произошло смертельное ДТП. Около 1:30 подросток за рулем отечественного автомобиля столкнулся в другим автомобилем, передает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

«25 января около 01:30 в станице Успенской Белоглинского района 16-летний водитель ВАЗ-2106 при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество и столкнулся с ВАЗ-2110», – рассказали в полиции.

В результате аварии погибла 14-летняя пассажирка ВАЗ-2106. Еще один пассажир «шестерки» пострадал, травмы получили также оба водителя.

Вячеслав Рыжков