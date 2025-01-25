Ученые Сириуса работают над технологией очистки пляжей Анапы от мазута

Ученые университета «Сириус» обнаружили разрушение мазута во взятых в Анапе пробах песка в рамках тестирования технологии бактериальной очистки грунтов от нефтепродуктов. Об этом сообщили в Telegram-канале университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Первые образцы грунта и воды были доставлены в «Сириус» в конце декабря после аварии танкеров в Керченском проливе. Исследование направлено на разработку и тестирование технологии очистки, которая после завершения будет передана в оперативный штаб для ликвидации последствий экологической катастрофы.

Как пояснила специалист-исследователь университета Ирина Оберемок, в песчаных пробах зафиксировано разрушение мазутных агломератов, что делает нефтепродукт доступным для потребления бактериями. Ученые работают над выбором препарата, наиболее эффективного для ускоренного разложения мазута.

Технология бактериальной очистки отличается тем, что используемый белок распадается естественным образом, что исключает необходимость в дополнительной утилизации, отметила госпожа Оберемок.

Вячеслав Рыжков