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В хуторе Воскресенском просеяли более 8 тысяч тонн замазученного песка

В анапском хуторе Воскресенском просеяли порядка 8,3 тыс. тонн замазученного песка. Работа ведется на площадке временного хранения, передает кубанский оперштаб.

Фото: Администрация Краснодарского края

Фото: Администрация Краснодарского края

«Установка грохот отделяет фракции нефтепродуктов от песка. Специалисты просеивают тот грунт, где содержание нефтепродуктов относительно небольшое», – объяснили в оперштабе.

На саму площадку отдельно привозили мешки с высоким содержанием мазута – их собирали во время сильных выбросов. В оперштабе заявили, что такие мешки не просеивают, так как наиболее загрязненный грунт грузят в тонары и вывозят на сертифицированные предприятия по утилизации. Затем начнут вывозить уже просеянный песок.

«Ъ-Кубань» писал, что в Анапе днем накануне, 24 января, состоялось заседание правительственной комиссии по ликвидации ЧС. На нем, в частности, сообщили, что для восстановления пляжей планируют использовать 840 тыс. кубометров песка из ближайших месторождений.

Вячеслав Рыжков

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