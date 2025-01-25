В хуторе Воскресенском просеяли более 8 тысяч тонн замазученного песка

В анапском хуторе Воскресенском просеяли порядка 8,3 тыс. тонн замазученного песка. Работа ведется на площадке временного хранения, передает кубанский оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

«Установка грохот отделяет фракции нефтепродуктов от песка. Специалисты просеивают тот грунт, где содержание нефтепродуктов относительно небольшое», – объяснили в оперштабе.

На саму площадку отдельно привозили мешки с высоким содержанием мазута – их собирали во время сильных выбросов. В оперштабе заявили, что такие мешки не просеивают, так как наиболее загрязненный грунт грузят в тонары и вывозят на сертифицированные предприятия по утилизации. Затем начнут вывозить уже просеянный песок.

«Ъ-Кубань» писал, что в Анапе днем накануне, 24 января, состоялось заседание правительственной комиссии по ликвидации ЧС. На нем, в частности, сообщили, что для восстановления пляжей планируют использовать 840 тыс. кубометров песка из ближайших месторождений.

Вячеслав Рыжков