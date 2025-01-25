Завершена откачка мазута из танкера «Волгонефть-239»

Специалисты Морской спасательной службы досрочно завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера «Волгонефть-239», который сел на мель после аварии в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

За период с 19 по 25 января с танкера в битумовозы откачали почти 1,5 тыс. тонн мазута. Затем нефтепродукты переместили в железнодорожные цистерны для дальнейшей транспортировки.

В настоящее время начались работы по зачистке танков с целью их разделки и последующей утилизации. Разработка проекта утилизации, согласно распоряжению капитана порта Тамань, должна быть завершена к 30 января. Полный демонтаж и вывоз судна с места происшествия планируется завершить до 31 марта.

Днем накануне, 24 января, вице-премьер РФ Виталий Савельев рассказывал, что под водой остаются три части танкеров. Продолжается сбор нефтепродуктов и контроль за состоянием воды.

Вячеслав Рыжков