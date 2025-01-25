Россельхознадзор отправил в Москву пробы рыбы из Анапы и Геленджика

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора провело отбор проб водных биоресурсов в акватории Черного моря. Мероприятие состоялось 22 января в рамках оценки возможного загрязнения нефтепродуктами и проверки пищевой безопасности объектов промысла. В сотрудничестве с Пограничным управлением ФСБ по Краснодарскому краю было взято 10 образцов: в Анапском районе — две пробы хамсы и одна сельди, в Геленджикском районе — одна проба смариды, две саргана и четыре сельди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Образцы отправлены на анализ в подведомственную лабораторию Россельхознадзора — Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции (ФГБУ «НЦБРСП», Москва).

Ранее проведенные исследования четырех проб рыбы и мидий, отобранных в акватории Черного моря, не выявили следов загрязнения мазутом. Все показатели безопасности соответствуют установленным нормам.

«Ъ-Кубань» писал, что Роспотребнадзор завершит проверку пляжей Крыма и Кубани до 1 марта. Всего с момента начала работ выполнено 1,9 тыс. исследований питьевой воды, 4 тыс. проверок воздуха.

Вячеслав Рыжков