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Грузовик въехал в кафе под Краснодаром

Днем в субботу, 25 января, в станице Старокорсунской в Краснодаре произошло ДТП с участием грузовика и трех автомобилей, передает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Большегруз в результате аварии врезался в «Чайхану».

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла около 15:15. В ведомстве сообщили, что 27-летний водитель грузовика столкнулся с легковыми автомобилями Datsun и SsangYong, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Solaris. Затем большегруз влетел в строение у дороги и перевернулся.

В результате ДТП пострадал как минимум один человек — водитель Hyundai Solaris (девушка 1986 года рождения). Пострадавшую госпитализировали.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Вячеслав Рыжков

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