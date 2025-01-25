На Кубани прогнозируют сильные осадки

Температурные аномалии с отклонением от нормы на 4–12 градусов зафиксированы в южных и центральных регионах европейской части России. Ожидается, что такая ситуация сохранится как минимум до конца января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

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По словам эксперта, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах температура превышает норму на 4 градуса. В Центральном федеральном округе отклонения составят 6–8 градусов, а с 27 января в отдельные дни температурный фон будет выше нормы на 8–12 градусов.

На юге Крыма прогнозируется теплая погода. В Симферополе дневная температура достигнет 7–12 градусов тепла, ночная — от 0 до 5 градусов. В Севастополе днем ожидается плюс 8–13 градусов, ночью — от 3 до 8 градусов выше нуля.

Причиной погодных изменений стали атлантические циклоны, которые перемещаются южнее Гренландии, через Великобританию и Норвежское море. Они создают устойчивый поток теплого воздуха из южных акваторий Атлантики, который распространяется на территорию России. Завершение этого процесса, по словам Вильфанда, пока не прогнозируется.

На юге европейской части России также ожидаются значительные осадки. В Краснодарском крае пройдут дожди, мокрый снег, а в горных районах выпадет снег. В горнолыжных зонах региона, таких как Сочи, Архыз, Теберда и Домбай, прибавилось снега, что создает благоприятные условия для горнолыжников.

Вячеслав Рыжков