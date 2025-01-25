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обновлено 08:27

Старт серийного производства лайнера с пермскими двигателями снова откладывается

Серийное изготовление магистрального самолета МС-21 начнется в 2026 году, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. В этом году должны завершиться сертификационные полеты лайнера, оснащенного двигателями ПД-14, которые разработаны пермским АО «ОДК-Авиадвигатель» и производятся на АО «ОДК-Пермские моторы». В августе 2023 года представители ПАО «Яковлев» сообщали, что первые серийные МС-21 авиакомпании получат в 2024 — начале 2025 года, тогда речь шла о поставках шести бортов. В марте прошлого года господин Чемезов сказал, что в 2024 году перевозчики эти самолеты не получат.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Стоит отметить, что на фоне переноса сроков серийного производства МС-21 была скорректирована и программа изготовления ПД-14. Так, в 2024 году «ОДК-Пермские моторы» планировали произвести 12 изделий, но к ноябрю изготовили только два ПД-14. План на 2025 год составляет пока семь единиц.

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