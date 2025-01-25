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Коммерсантъ FM
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«Пушкино» снова в деле

Скрывшегося на Украине Алексея Алякина заочно арестовали за очередные хищения

Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы заочно арестовал находящегося в международном розыске бывшего бенефициара целого ряда разорившихся банков Алексея Алякина. Он обвиняется в хищении около 1 млрд руб. из Юникорбанка. Почти десять лет назад тот же суд и также заочно арестовывал экс-финансиста за многомиллионные хищения из банка «Пушкино».

Алексей Алякин

Алексей Алякин

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Алексей Алякин

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Тверской суд Москвы повторно заочно арестовал бывшего бенефициара и совладельца почти десятка обанкротившихся банков Алексея Алякина. По данным “Ъ”, 52-летнего экс-финансиста обвиняют в хищении около 950 млн руб. из принадлежавшего ему небольшого московского Юникорбанка. Это был его последний актив, от которого он избавился в феврале 2014 года, перед тем как перебраться на Украину. А уже в июле 2014 года Юникорбанк с долгом в 3,6 млрд руб. лишился лицензии. К такой мере регулятор прибег из-за высокорискованной кредитной политики банка, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Кроме того, установил Центробанк, Юникорбанк проводил сомнительное кредитование клиентов, а также участвовал в схемах по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в 2013–2014 годах составил более 21 млрд руб.

Несмотря на то что первые обращения в правоохранительные органы по фактам хищений были направлены регулятором в правоохранительные органы в октябре 2014 года, уголовное дело по факту особо крупного мошенничества столичная полиция возбудила только в феврале 2016 года. А учитывая, что эпизоды, о которых в деле идет речь, приходятся на тот период, когда банк возглавлял Алексей Алякин, к нему и возникли основные вопросы.

Впрочем, на тот момент он уже находился за границей, куда уехал, скрываясь от уголовного преследования по другому аналогичному уголовному делу — о хищениях из банка «Пушкино». По нему он изначально и был объявлен в международный розыск.

Напомним, что дело было возбуждено ГСУ СКР по Московской области также по факту особо крупного мошенничества в июне 2016 года по заявлению АСВ. Разбираясь в финансовой документации банка (лишен лицензии 30 сентября 2013 года), сотрудники агентства обнаружили, что деньги из «Пушкино» похищались под видом выдачи кредитов различным юрлицам. В общей сложности из банка таким образом было похищено более 1 млрд руб. Как полагает следствие, организатором криминальных схем был его бывший владелец Алякин, действовавший в сговоре еще с несколькими соучастниками. Последним и пришлось отвечать за хищения. Так, в апреле 2016 года Пушкинский горсуд Московской области приговорил к четырем годам условно кинопродюсера и руководителя нескольких строительных фирм Владимира Мурова, на счета фирм которого из «Пушкино» выводились деньги. Затем были осуждены еще два сообщника беглого банкира Алякина. Денис Гонтарев и Анатолий Семенов получили четыре и три года колонии соответственно.

Отметим, что фамилия Алексея Алякина в том или ином статусе фигурирует еще в целом ряде уголовных дел, связанных с крахом кредитных учреждений, бенефициаром или совладельцем которых он был. Как уже рассказывал “Ъ”, господин Алякин помимо Юникорбанка и «Пушкино» имел доли в Маст-банке, Интеркапиталбанке, банках «Окский», «АБ финанс» и «Кедр». Все они в разное время прекратили свое существование. В августе 2018 года Алексея Алякина задержали на Украине и поместили под так называемый экстрадиционный арест. Однако до его выдачи российской стороне дело так и не дошло, несмотря на то что власти Украины лишили экс-банкира гражданства этой страны, посчитав, что оно было получено незаконно.

Олег Рубникович

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