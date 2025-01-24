Главные новости за 24 января. Сочи

Работник сочинского сельского дома культуры «Шиловка» погиб в зоне спецоперации. Андроник Маркарян работал с 2021 года в должности заведующего структурным подразделением.

В рамках программы капитального ремонта в Краснодарском крае в Сочи запланировали ремонт 62 многоквартирных домов.

Рейс авиакомпании «Азимут» из Сочи в Пензу столкнулся с задержкой почти на семь часов в связи с поступившей информацией о возможной угрозе атаки БПЛА в Саратовской области.

Сотрудника военной прокуратуры Алексея Ахрамешина задержали по подозрению в получении взятки за вывоз дезертира из зоны военной операции на Украине. Подполковник юстиции был прикомандирован к военной прокуратуре Объединенной группировки войск, которая осуществляет надзор за правопорядком в зоне боевых действий.

Суд признал двоих сочинцев виновными в оказании небезопасных услуг, связанных с прогулкой на воздушном шаре, что привело к инциденту с угрозой для жизни и здоровья пассажиров.

Два краснодарца, задержанные в Сочи по обвинению в похищении человека и других преступлениях, предстали перед судом в Армавире. Собранные следственными органами доказательства признали достаточными для вынесения приговора обвиняемым.

В Сочи арестовали имущество фигурантов уголовного дела о хищении особо ценных земельных участков Сочинского национального парка. Общая стоимость собственности превышает 1,5 млрд руб.

Прокуратура Сочи обеспечила погашение задолженности по взносам на капитальный ремонт муниципальных помещений, которая составила более 26 млн руб.