В Сочи отремонтируют 62 многоквартирных дома

В рамках программы капитального ремонта в Краснодарском крае в Сочи запланировали ремонт 62 многоквартирных домов. Об этом сообщает министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2025 году в крае обновят более 680 многоэтажных домов, что коснется свыше 65 тыс. жителей Кубани. В рамках плана предусмотрели выполнение свыше 1,4 тыс. различных видов ремонтных мероприятий. В частности, специалисты планируют обновить около 740 внутридомовых инженерных систем, отремонтировать более 380 крыш и обновить 327 фасадов зданий. В 33 домах заменят 107 лифтов. Сейчас работы продолжаются на 124 объектах, как сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Общая стоимость капитального ремонта многоквартирных домов на Кубани превысит 7,5 млрд руб. Наибольшие объемы работ ожидаются в Краснодаре, где специалисты отремонтируют около 270 домов, в то время как в Новороссийске обновят 37 объектов.

«Ъ-Сочи» писал, что около 600 строителей из Сочи завершили восстановление 72 многоквартирных домов в таких городах, как Донецк, Мариуполь, Макеевка, Харцызск и Амвросиевка. Администрация Мариуполя получила отремонтированные жилые объекты, расположенные на улице Пашковского, проспекте Победы и бульваре Меотиды.

Мария Удовик