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У фигурантов дела о хищении земель в Сочи арестовали активы на 1,5 млрд рублей

В Сочи арестовали имущество фигурантов уголовного дела о хищении особо ценных земельных участков Сочинского национального парка. Общая стоимость собственности превышает 1,5 млрд руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе расследования, проведенного органами предварительного следствия совместно с прокуратурой города, удалось выявить имущество фигурантов дела, которое приобрели за счет незаконно полученных средств. В этот список вошли как дорогостоящая недвижимость, так и похищенные земельные участки, оформленные на фиктивных собственников, общей стоимостью свыше 1,5 млрд руб.

Арестованное имущество используют для обеспечения исполнения приговора и последующей конфискации, чтобы возместить ущерб, который причинили как государству, так и экосистеме.

В рамках продолжающегося расследования проводят оценку экологического вреда, вызванного незаконной расчисткой похищенных земель от реликтового леса. Прокуратура города держит ход дела под особым контролем.

Мария Удовик

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