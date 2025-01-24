Организаторов полетов на воздушном шаре осудили в Сочи

Суд признал двоих граждан виновными в оказании небезопасных услуг, связанных с прогулкой на воздушном шаре, что привело к инциденту с угрозой для жизни и здоровья пассажиров, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Собранные следственными органами доказательства подтвердили вину фигурантов дела по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Установлено, что один из обвиняемых разместил объявление в сети о проведении платных прогулок на воздушном шаре, не проверив наличие у своего партнера свидетельства пилота и его квалификации для управления воздушным судном. Организатор не имел разрешения на предоставление платных услуг.

Инцидент произошел 21 января 2023 года в селе Солохаул, когда фактический командир воздушного судна отклонился от запланированного маршрута и не обеспечил безопасность пассажиров. В результате этого полета аэростат приземлился на ветви деревьев, что создало угрозу для находившихся на борту людей.

В ходе расследования специалисты провели обыски по местам проживания обвиняемых в Кунгуре и Сочи, а также выполнили судебно-медицинские и летно-технические экспертизы. Правоохранительные органы арестовали имущество обвиняемых на сумму свыше 1 млн руб. Суд назначил фигурантам дела наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 5% от заработной платы в доход государства.

Мария Удовик