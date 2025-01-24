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Сотрудник военной прокуратуры арестован за вывоз сочинца из зоны СВО

Сотрудника военной прокуратуры Алексея Ахрамешина задержали по подозрению в получении взятки за вывоз дезертира из зоны военной операции на Украине. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источники. Подполковник юстиции был прикомандирован к военной прокуратуре Объединенной группировки войск, которая осуществляет надзор за правопорядком в зоне боевых действий. Военный суд постановил арестовать фигуранта Ахрамешина на два месяца.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие предполагает, что прокурор получил 200 тыс. руб. и организовал вывоз уроженца Сочи из зоны боевых действий. Для этого он воспользовался предлогом участия мужчины в судебном процессе. По данным издания, во время транспортировки фигурант Ахрамешин применял специальный пароль, чтобы избежать проверок со стороны военных. Таким образом, он доставил дезертира в Ростов-на-Дону, где мужчину встретили родственники.

Согласно информации «Ъ», в деле подозреваемого Ахрамешина могут фигурировать десятки подобных эпизодов. Соответствующую проверку ведут сотрудники ФСБ и Главного военного следственного управления Следственного комитета. Источники указывают, что подполковник регулярно участвовал в процессах гарнизонных судов, что предоставляло ему возможность периодически отлучаться из зоны боевых действий.

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