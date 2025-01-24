Прокуратура Сочи взыскала 26 млн рублей задолженности на капремонт

Прокуратура Сочи обеспечила погашение задолженности по взносам на капитальный ремонт муниципальных помещений, которая составила более 26 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере капитального ремонта многоквартирных домов в 2024 году прокуроры Кубани выявили нарушения в деятельности регионального оператора и подрядчиков. Проверка охватила 320 МКД, в которых выявили свыше 300 нарушений. Это привело к внесению более 200 актов реагирования.

Прокуроры Красноармейского и Крыловского районов обратились в суд с требованием возложить на регионального оператора капитального ремонта и органы местного самоуправления обязанность запланировать и выполнить работы в многоквартирных домах, которые требуют неотложного капитального ремонта. Аналогичные меры приняла прокуратура Усть-Лабинского района.

В ходе проверки прокуратурой края специалисты оценили соблюдаемость установленного порядка оплаты взносов на капитальный ремонт. Прокуратура Краснодара внесла представление администрации муниципального образования в связи с неправомерной оплатой взносов на сумму свыше 130 тыс. руб. за помещения, выбывшие из муниципальной собственности. По итогам рассмотрения приняты меры по устранению нарушений.

По постановлениям прокуроров Гулькевичского района и Армавира, вынесенным по фактам оплаты взносов на капитальный ремонт за приватизированные помещения, должностные лица местных органов самоуправления привлекли к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств) с наложением штрафов на общую сумму 60 тыс. руб.

Мария Удовик