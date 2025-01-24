Заведующий домом культуры в Сочи погиб на СВО

Работник сочинского сельского дома культуры «Шиловка» погиб в зоне спецоперации, сообщает управление культуры администрации курорта. Андроник Маркарян работал с 2021 года в должности заведующего структурным подразделением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление культуры администрации Сочи Фото: управление культуры администрации Сочи

«В коллективе он пользовался бесспорным авторитетом, благодаря своему честному, бескорыстному и добросовестному труду, завоевав уважение среди своих земляков. За короткий срок он сделал очень много для своего села и для дома культуры, в котором он трудился с большой отдачей. Он был всегда отзывчивым, неравнодушным к чужим проблемам, всегда протягивал руку помощи, поддерживал не только словом, но и делом»,— говорится в сообщении на сайте управления культуры Сочи.

У Андроника Маркаряна остались жена и двое детей. Управление культуры выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте открыли мемориальную доску в честь Кирилла Корфа, матроса, который погиб в ходе спецоперации. Памятный знак установили на фасаде Сочинского колледжа поликультурного образования, который господин Корфа окончил перед службой на десантном корабле «Новочеркасск».

Мария Удовик