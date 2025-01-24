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Рейс из Сочи в Пензу задержали на семь часов из-за угрозы атаки БПЛА

Рейс авиакомпании «Азимут» из Сочи в Пензу столкнулся с задержкой почти на семь часов в связи с поступившей информацией о возможной угрозе атаки БПЛА в Саратовской области. По данным онлайн-табло на сайте перевозчика, вылет из Сочи, запланированный на 01:55 мск, перенесли на 05:30 мск, а затем на 9:10 мск. Сейчас завершена регистрация на рейс.

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Также задерживается обратный рейс из Пензы в Сочи, который должен был отправиться в 05:45 мск, но теперь запланирован на 09:00 мск. Накануне губернатор Саратовской области Роман Бусаргин озвучил информацию о потенциальной угрозе беспилотников, что также затронуло соседние регионы, в том числе Республику Татарстан и Самарскую область.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания «Уральские авиалинии» завершает демонтаж компонентов самолета Airbus A320, который осенью 2023 года совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. Работы по разборке воздушного судна рейса Сочи — Омск планируют завершить не позднее февраля 2025 года.

Мария Удовик

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