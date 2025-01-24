Главные новости за 24 января. Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов

Мирный житель был ранен при детонации боеприпаса под Белгородом.

Четыре жилых дома и теплица пострадали при отражении атаки БПЛА в Воронежской области.

В Воронеже подозреваемую в мошенничестве замминистра ЖКХ оставили в изоляторе.

Мэр Тамбова Косенков уволил своего заместителя и главу комитета земельных отношений.

Индустриальный парк «Лискинский» в Воронежской области могут расширить на 52 га.

Прокуратура снова обжаловала отказ в изъятии у «Развития» земли под ЖК в Воронеже.

Константин Шабанов возглавил Лев-Толстовский район Липецкой области.

Под Воронежем открыли завод строительных смесей за 300 млн руб.