Индустриальный парк «Лискинский» в Воронежской области могут расширить на 52 га

Министерство экономического развития Воронежской области согласовало с губернатором Александром Гусевым расширение индустриального парка (ИП) «Лискинский» на 52 га. Соответствующую заявку подала администрация района. В ближайшее время планируется подготовить постановление правительства Воронежской области, сообщили в министерстве.

Площадь ИП «Лискинский» сейчас составляет 260 га. В нем зарегистрированы 23 резидента, а общий объем вложенных ими инвестиций составляет 5 млрд руб. В парке создано более 2 050 рабочих мест. Объем налоговых поступлений от деятельности предприятий превысил 7,7 млрд руб.

На новой территории ИП, в частности, может быть размещен завод строительной арматуры и минеральной ваты ООО «Лискинский арматурный завод», связанного с местными структурами «Газпрома» Проектная мощность составляет до 300 тыс. т арматуры и 500 тыс. куб. м минплиты. Заявленный объем вложений — 6 млрд руб., ожидаемый размер ежегодных налоговых поступлений — 1,7 млрд. На предприятии планируется организовать 980 рабочих мест.

Подробнее об этом проекте — в материале «Ъ-Черноземье» «"ЛАРЗ" укрепляет Лиски».

Анастасия Колпачева