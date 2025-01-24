Мирный житель пострадал при взрыве боеприпаса под Белгородом

В результате детонации боеприпаса в поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области пострадал мужчина. Он получил минно-взрывную травму. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в состоянии средней степени тяжести в областную клиническую больницу.

На месте работают оперативные службы.

За минувшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 81 боеприпаса и 63 беспилотников. Пострадал один мирный житель. Повреждены 16 домов и три автомобиля.

Алина Морозова