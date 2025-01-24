Мэр Тамбова уволил своего заместителя и главу комитета земельных отношений
Глава Тамбова Максим Косенков уволил своего заместителя Антона Долгова и председателя комитета земельных отношений Константина Клинцова. Их полномочия будут прекращены сегодня, рассказали «Ъ-Черноземье» в городской администрации.
Антон Долгов (по центру) и Константин Клинцов (слева)
Фото: комитет земельных отношений Тамбова
В мэрии не смогли назвать причины увольнения чиновников и их преемников.
Господин Долгов был назначен вице-мэром Тамбова в июне 2024 года. Он курировал деятельность ряда структур горадминистрации, в том числе комитета земельных отношений. Господин Клинцов возглавлял комитет с августа 2021 года.