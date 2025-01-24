Мэр Тамбова уволил своего заместителя и главу комитета земельных отношений

Глава Тамбова Максим Косенков уволил своего заместителя Антона Долгова и председателя комитета земельных отношений Константина Клинцова. Их полномочия будут прекращены сегодня, рассказали «Ъ-Черноземье» в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Долгов (по центру) и Константин Клинцов (слева)

Фото: комитет земельных отношений Тамбова Антон Долгов (по центру) и Константин Клинцов (слева)

Фото: комитет земельных отношений Тамбова

В мэрии не смогли назвать причины увольнения чиновников и их преемников.

Господин Долгов был назначен вице-мэром Тамбова в июне 2024 года. Он курировал деятельность ряда структур горадминистрации, в том числе комитета земельных отношений. Господин Клинцов возглавлял комитет с августа 2021 года.

Алина Морозова, Анастасия Колпачева