Четыре жилых дома пострадали при отражении атаки БПЛА в Воронежской области

При отражении атаки БПЛА в Воронежской области в одном из городских округов пострадало остекление трех многоквартирных домов. Также упавшие обломки сбитого дрона «незначительно» повредили частный дом и теплицу. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Раненых нет.

На месте работают оперативные службы и представители муниципалитета. Жильцам поврежденных домов обещают оказать помощь в восстановлении.

По данным оборонного ведомства, за ночь над Россией уничтожили 121 беспилотник, в том числе 17 над Курской областью, шесть — над Белгородской, три — над Воронежской, по два — над Липецкой и Орловской.

В правительстве Курской области подтвердили информацию Минобороны. Также ночью мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что один из дронов ликвидировали над облцентром. По его словам, никто не пострадал. Но при падении обломков дрона были повреждены четыре домовладения и линия электропередачи. Последнее привело к отключению света в районе ряда улиц. О восстановлении электроснабжения не сообщалось.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздним вечером 23 января рассказал, что один из БПЛА упал на границе региона с Курской областью — в поле в Воловском округе. Предварительно, последствий не установлено.

Глава Орловской области Андрей Клычков подтвердил информацию оборонного ведомства и добавил, что в результате отражения удара дронов никто не пострадал, разрушений нет.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков отдельно не прокомментировал ночную атаку БПЛА.

Алина Морозова