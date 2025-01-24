Константин Шабанов возглавил Лев-Толстовский район Липецкой области

Главой администрации Лев-Толстовского района Липецкой области избран Константин Шабанов. Во время сессии местного совета депутатов его кандидатуру поддержали 17 из 18 парламентариев, еще один воздержался. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Шабанов

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области Константин Шабанов

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Конкуренцию господину Шабанову на тайном голосовании депутатов составлял водитель автомобиля в ОАО «РЖД» Дмитрий Макеев. Судя по сообщению властей региона, его кандидатуру не поддержал ни один депутат.

Всего на участие в конкурсе заявлялись три человека. До финала не дошел Эдуард Брагин, возглавлявший муниципалитет с 2019 года. Господин Шабанов сменит его на этом посту 28 января.

Константин Шабанов родился в 1981 году в поселке Лев-Толстой. В 2004 году окончил Тамбовский государственный университет имени. Г. Р. Державина, в 2009-м — Орловскую региональную академию госслужбы при президенте РФ (сейчас — Среднерусский институт управления, филиал РАНХиГС) по специальности «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начал в 1998 году. С тех пор успел поработать худруком сельского дома культуры, заведующим сектором по организации досуга населения отдела культуры администрации Лев-Толстовского района, директором Лев-Толстовского центра занятости населения. С 2020 года являлся главой Лев-Толстовского сельсовета.

Нового главу муниципалитета удалось выбрать только в результате второго конкурса. Первый был объявлен еще в октябре 2024 года, но конкурсная комиссия отклонила все заявки, потому что никто из участников не смог набрать необходимое большинство голосов. В конце октября губернатор Игорь Артамонов поддержал кандидатуру Константина Шабанова, заявив, что «за последние годы в районе накопилось слишком много проблем».

Анастасия Колпачева