Под Воронежем открыли завод строительных смесей за 300 млн рублей

Воронежское ООО «Стройсантехмонтаж» запустило в деревне Кривоборье Рамонского района Воронежской области и завод по производству сухих строительных смесей. На предприятии планируют выпускать 80 тыс. т продукции в год. Об этом сообщили в облправительстве. Как рассказал «Ъ-Черноземье» директор компании Юрий Дорофеев, объем вложений в проект составил свыше 300 млн руб.

Строительство предприятия было завершено в конце 2024 года. Зампред облправительства Виктор Логвинов в ходе торжественной церемонии подчеркнул, что благодаря инвестору производственная площадка и территория «получили новое развитие после многолетнего кризиса».

В рамках открытия производства ректор Воронежского государственного технического университета Дмитрий Проскурин и Юрий Дорофеев подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает подготовку вузом будущих специалистов предприятия.

По данным правительства региона, компания также управляет Кривоборским месторождением строительных известняков, занимается производством известнякового щебня, минерального порошка, известняковой муки и сухих строительных смесей. Всего в ней работает 90 человек.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Стройсантехмонтаж» было зарегистрировано в Воронежской области в 2006 году для производства сухих бетонных смесей. Уставный капитал — 15,1 млн руб. Директором является Юрий Дорофеев, ему же принадлежит 20% предприятия. Еще 33,4% у Василия Хромых, по 23,3% — у Дмитрия Бондарева и Валерия Верзилина. В 2023 году выручка компании составила 98 млн руб., чистая прибыль — 347 тыс. руб.

В сентябре прошлого года петербургское ООО «Рунит» приступило к строительству завода сухих строительных смесей в особой экономической зоне «Липецк». Объем вложений в проект оценивался в 450 млн руб. Запуск предприятия намечен на 2025 год.

Подробнее об этом проекте — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева, Алина Морозова