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Территориальный коэффициент ОСАГО снизили до 1,56 в Нижнем Новгороде

Значение территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса ОСАГО, снизили с 1,64 до 1,56 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всего показатели КТ снизятся на 21 территории, где средняя стоимость полисов была выше среднероссийской. На 18 территориях РФ территориальный коэффициент повысили.

В 2024 году средняя стоимость классических полисов ОСАГО в Нижнем Новгороде составила 9,7 тыс. руб. При этом в целом по России этот показатель зафиксирован на уровне 7,6 тыс. руб.

Ксения Кучерявых

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