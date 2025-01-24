Сбер добился возобновления спора о взыскании 1,1 млрд рублей с «Башкиравтодора»

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования ПАО «Сбербанк» о пересмотре иска о взыскании с АО «Башкиравтодор» 1,1 млрд руб. Заявителем по нему выступало ООО «СколХимПром». Дело будет пересмотрено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Как сообщал «Ъ-Уфа», сумма иска — задолженность «Башкиравтодора» перед «СколХимПромом» по 15 договорам поставки дорожно-строительной техники с экипажем.

В мае 2023 года стороны пришли к мировому соглашению, согласно которому «Башкиравтодор» обязался рассчитаться с долгами в течение 16 месяцев (до 31 августа 2024 года). Мировое соглашение пытались отменить министерство земельных и имущественных отношений Башкирии и АО «Региональный фонд» (акционеры «Башкиравтодора»), однако суды апелляционной и кассационной инстанций оставили его в силе.

По мнению Сбера, мировое соглашение было частью схемы формального документооборота, предусматривающей заполнение документов по каждому спорному договору для придания видимости указанных услуг.

Новое судебное заседание по делу назначено на 26 февраля.

АО «Башкиравтодор» является одним крупнейшим дорожным подрядчиком Башкирии, зарегистрировано в 2010 году после реорганизации одноименного ГУП. 59,3% акций владеет региональное минземимущество, остальной частью — АО «Региональный фонд». В мае 2024 года в компании введена процедура наблюдения, осенью ООО «СколХимПром» обратилось в суд с требованием привлечь руководство и акционеров компании к субсидиарной ответственности за доведение до банкротства. Гендиректор АО Ильдар Юланов проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Идэль Гумеров