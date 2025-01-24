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обновлено 15:08

Источник: «Амкар» на трансфере заработал 4 млн рублей

ФК «Амкар» подтвердил трансфер 18-летнего полузащитника Даниила Промошкина в московское «Динамо»: клубы согласовали условия трансфера, сообщил телеграм-канал «красно-черных». Сумма трансфера не раскрывается.

Даниил Промошкин

Даниил Промошкин

Фото: ФК «Амкар»

Даниил Промошкин

Фото: ФК «Амкар»

По данным источника «Ъ-Прикамье», знакомого с ситуацией, талантливый игрок был продан за 4 млн руб. Это значительно меньше рекордных трансферов пермского клуба во время его выступления в РПЛ. Так, в 2016 году «Амкар» продал в московский «Спартак» вратаря Александра Селихова за 250 млн руб., защитника Георгия Джикия — за 150 млн руб.

Даниил Промошкин — воспитанник «Академии-Амкар». Полузащитник подписал первый контракт с «Амкаром» в декабре 2022 года в 15-летнем возрасте. Дебютировал в профессиональном футболе 27 апреля 2024 года в игре с новотроицкой «Ностой». В прошедшем сезоне сыграл 14 матчей, отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Дебютный гол в профессиональном футболе забил в матче Кубка России против «Черноморца» из Первой лиги.

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