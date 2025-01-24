Нижегородка пытается вернуть квартиру, проданную под давлением

В Ленинский райсуд Нижнего Новгорода поступил иск местной жительницы, которая просит признать недействительной сделку по продаже своей квартиры. Об этом сообщили в суде 24 января.

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Гражданка Лаухина указала, что 13 ноября 2024 года заключила договор купли-продажи квартиры с гражданином Алибасовым за 4 млн руб. Однако, как утверждает истица, намерений продавать квартиру у нее не было, в период заключения договора она находилась под психологическим давлением и заблуждаясь относительно природы сделки.

Предварительное судебное заседание назначено на 5 марта.

Галина Шамберина