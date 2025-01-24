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Коммерсантъ FM
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Burberry отчиталась за квартал лучше прогнозов

Сегодня, 24 января, британский производитель одежды и аксессуаров класса люкс Burberry опубликовал результаты за третий квартал финансового 2025 года, закончившийся в конце декабря. Продажи компании в этот период снизились на 4%, составив £659 млн ($820 млн).

Результат оказался существенно лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падения продаж на 12%. Это стало возможно благодаря довольно хорошим продажам в США — там они выросли на 4%. При этом продажи в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке сократились на 2%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 9%. Burberry заявила, что нынешние результаты делают более вероятным, что ей удастся избежать убытка за финансовый 2025 год в целом. После публикации отчетности акции компании выросли на 12%.

В последнее время большинство производителей класса «люкс» сталкиваются со сложностями — их продажи снижаются или замедляются прежде всего из-за падения спроса в Китае, но также в условиях инфляции и макроэкономической неопределенности в мире в целом. Что касается Burberry, ее проблемы продолжаются не первый год — в 2024-м компания сменила генерального директора. При новом главе Джошуа Шульмане Burberry занимается «перебалансировкой ассортимента» в пользу более широкого выбора каждодневной люксовой одежды и своих классических моделей после оказавшейся неудачной концентрации на более дорогом сегменте.

Яна Рождественская

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