ФСБ задержала в Краснодаре гражданского пилота по делу о госизмене

В Краснодаре задержан командир воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене, сообщили «РИА Новости» в региональном управлении ФСБ. По данным спецслужбы, летчик связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкции обменял рубли на криптовалюты и перевел ее на указанный счет. В отношении мужчины 1968 года рождения возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).

«Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ. Получив необходимые инструкции, фигурант через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют осуществил денежный перевод на указанный расчетный счет»,— сказано в сообщении ФСБ.

В региональном ФСБ рассказали «Ъ», что задержанный — командир воздушного судна одного из объектов гражданской авиации Южного федерального округа (ЮФО). По информации ведомства, мужчина переводил средства ВСУ, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На кадрах, опубликованных ФСБ, видно, что пожилого мужчину задерживают у здания железнодорожного вокзала Краснодара. Сотрудники спецслужбы говорят ему, что он задержан по подозрению в государственной измене, на что мужчина удивленным голосом отвечает «Я?». Также на видео показано, как его заводят в кабину для подсудимых.