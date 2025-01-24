Травлю впишут в закон

До конца года в России должен появиться закон о борьбе с травлей в школах — об этом в четверг, 23 января, заявил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев (ЕР). По его словам, в существующей версии документа «травля» получила четкое определение — «систематические действия (три и более раза), которые привели к физической или психологической травме, умалению достоинства посредством агрессии или иных действий». Нулевое чтение законопроекта уже состоялось в Общественной палате, однако публиковать документ авторы пока не готовы. Вчера Артем Метелев рассказал, что в законе запишут категорию «организатор травли». С ними будут проводить индивидуальную профилактическую работу. Кроме того, социально-психологическую работу будут проводить со всем классом, а не только с жертвой и обидчиком. Господин Метелев добавил, что в ближайшее время законопроект направят на согласование в правительство.

Напомним, закон о борьбе с травлей был анонсирован в октябре 2022 года. Но конкретика появилась намного позже: лишь в конце 2023 года стало известно, что Минпросвещения должно будет разработать единый стандарт профилактики буллинга. За несоблюдение стандарта к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания — замечание, выговор, отчисление. Кроме того, законопроектом предусмотрены штрафы для родителей и образовательных учреждений за отсутствие реакции на сигналы о травле.

Полина Ячменникова